30MS、次回新商品はパーカーを被ったツインテールの少女!? シルエット画像が公開
11月15日 公開
BANDAI SPIRITSは、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のシルエット画像を公開した。
今回「30MS」の公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて、11月17日に配信予定の「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」で発表予定の新商品のシルエット画像を公開しており、パーカーを被っているような様子と、ツインテールのような2本の長い髪が伸びている姿を確認することができる。
なおシルエット画像以外の情報は公開されていないため、11月17日の配信に期待したい。【第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
╭━━━━━━━━━━╮- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 15, 2025
#30MS 次回商品は…⁉
╰━ｖ━━━━━━━━╯
商品詳細は11月17日(月)19:00～
『#30ML 新商品発表会』にて公開📣https://t.co/I38CCIxRSV#生配信30ML #プラモデル https://t.co/vOtWZIftyS pic.twitter.com/FdMQEUHGYT
(C)BANDAI SPIRITS 2021