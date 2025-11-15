「俺は今、木製の机の前に座ってこれ書いてる。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第15回の書き出しはこちら

俺は今、木製の机の前に座ってこれ書いてる。

こちらは町田康さん著『口訳 太平記 ラブ＆ピース』の冒頭の書き出しです。

【口訳 太平記 ラブ＆ピース】「どえらいことになりました。主上御謀叛です」「マジか」 「マジです」――利権を求めて誰もが争い、混沌を極める世の中。なんでこんな事になってしまったのか？ 鎌倉時代末期、権勢をふるう執権・北条高時に対抗し、武家政権の転覆をめざす後醍醐天皇の謀略はあえなく失敗。窮地に陥った帝の前に、天才戦略家・楠木正成が現れる――。智謀と裏切り、欲得と愚行と涙にみちた人の世の実相を、破天荒なスケールと唯一無二の文体で描く、壮大な〈歴史人間絵巻〉！

《推薦コメント》

この１文から始まる太平記、どう考えてもおもしろいじゃないですか。自己言及で虚構と現実の境界を崩し、「俺」とすることで語り手の存在感が強まる。メタ的な読み方を予感させ、読者に「書かれた世界」を意識させるパンクな一文。（編集カ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

