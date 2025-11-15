『G.P.』は『がんばるパパ』

風光明媚な長浜海浜公園芝生エリアを会場として、去る10月11日に『熱海ヒストリカG.P.ミーティング』が開催された。

『G.P.』を『がんばるパパ』だと標榜している当ミーティングは、クルマの文化的な魅力を次世代に伝える契機となること、趣味車オーナー間の親睦がさらに深まることを目指している。また、熱海という景勝地の新たな観光アイテムとなって地域が活性化すること、交通安全を広く啓発することなどを初回から目指してきた。



南熱海の長浜海浜公園 芝生エリアが会場となるため、非日常を楽しむことができる。 高桑秀典

クルマ好きの間で、すっかり秋の風物詩となるミーティングに成長したので、今回は朝から生憎の天候となったものの、数多くの名車、旧車たちが参加。

足グルマで来場したエントラントもいたが、コロナ禍以前のサブタイトルだった『名車フェスティバル』の名に恥じない充実の内容となった。

参考までに記しておくと、コロナ禍になる前は、世界の名車、旧車たちによるカーショー、人気投票、パレードラン、ヒルクライム競技（約1kmのコースを2回走り、その誤差が少ないドライバーが勝者）、スラローム競技（走行スピードの速さで優劣を争うのではなく、指定されたタイムで正確に特設コースを走行）が実施される、1泊2日のミーティングだった。

つまり、静と動を一度に楽しめる海沿いの催しとしてエントラントとビジターを満足させていのたが、ここ最近は、カーショー、人気投票、ツーリングというコンテンツを中心とした1デイイベントとなっている。

ベスト・ルッキング・アワードで大盛り上がり

熱海は『東洋のモナコ』と呼ばれており、会場に向かうまでの海沿いのルートも走って楽しい道となっている。当日は9時〜9時50分に集合ということで、早朝から東洋のモナコを走ったわけだ（本場のようにトンネルがあったら完璧だと思う）。

オープニングセレモニーで、ミーティングを主催しているオートモビル・クラブ・ジャパン（以下、ACJ）の会長、是枝正美さんが挨拶し、10時から13時まで参加者の愛車（先着150台）を展示。その後に人気投票の結果が発表された。



1967年式の日野コンテッサ1300がベスト・ルッキング・アワードで1位となった。 高桑秀典

ミーティング参加者による名車、旧車の人気投票は『ベスト・ルッキング・アワード』という名で実施され、2000年より前に生産されたクルマがコンテストの対象となる。

発表順に紹介すると、オースチン・ヒーレー・スプライトMk-1が5位、モーガン・プラス8が4位、トライアンフ・イタリア2000が3位、ジネッタG4が2位、日野コンテッサ1300が1位となった。

ベスト・ルッキング・アワードの発表後に実施する予定だった、熱海から箱根の山頂を目指すルートでのツーリングは悪天候による濃霧のため中止となり、参加者たちは、ながはま特設市（ミーティングに協力している多賀観光協会が展開）で購入した海の幸や、気の置けない仲間たちとのクルマ談議をミーティングの終了時まで楽しんだ。

日本初の自動車倶楽部の精神を受け継ぐ

ミーティングを主催しているACJは、東京都国立市に本拠を置く自動車愛好家の倶楽部である。

オートモビル・クラブ・ジャパンと聞いて、我が国初の自動車倶楽部である同名のクラブを思い出した方がいるかもしれないが、実は是枝さんが会長を務めている現在のACJは、往時のACJの精神を受け継いでいる由緒あるカークラブなのだ。



クロージングセレモニーのときに集合写真を撮り、来年の再会を誓って散会となった。 高桑秀典

今から117年も前の話になるが、明治41年8月1日に有栖川宮威仁親王殿下御先導による我が国初のガソリン自動車遠乗会が実施された。

日比谷公園を出発した御一行が目的地としたのが谷保天満宮で、同地の梅林における食事会の席上において、参加者のひとりだった矢野恒太氏（第一生命保険創業者）の提案により、日本初の自動車倶楽部である『オートモビル・クラブ・ジャパン』を設立。これをもって、谷保天満宮が日本自動車文化発祥の地と呼ばれるようになった。

ACJは、そういった縁で開催されている谷保天満宮旧車祭を取り仕切る『旧車祭世話人会』が発展して設立された組織で、その根底には117年前の想いがあり、自動車の文化や魅力を次世代に継承するさまざまな活動（今回の熱海でのミーティングも、そのひとつ）を通して地域の活性化に寄与し、交通安全啓発の一助となることを願っているのであった。

ACJはこれからも、往時の精神を受け継いでいくであろう。