77歳・笹野高史、愛車『ポルシェ』の“ポツンと待つ姿”にうっとり 愛情あふれる投稿が話題
俳優の笹野高史（77）が14日、自身のインスタグラムを更新。愛車の“高級スポーツカー”『ポルシェ911ターボS』をとらえたプライベートショットを公開した。
【写真】笹野高史が披露した愛車『ポルシェ』の“ポツンと待つ姿”
車好きとして知られる笹野は、今年1月17日のXの投稿で「お陰様で、無事乗り換えられました！ありがとうございました♪ 『黒』のボクスターから『白』のターボSへ！」と、愛車を『ボクスター981』から『ポルシェ911ターボS』へ乗り換えたことを報告していた。なお、『ポルシェ911ターボS』の新車価格は3600万円超えと紹介されている（公式サイトより）。
この日は、「ポツンと待っててくれる感じが、、、イイんだよなぁ〜」と、駐車場に1台だけ静かに停められた愛車の写真を披露。「さ、帰ろうか」「#おつかれさま #おまたせ」とつづられた投稿からは、愛車を“相棒”のように扱う笹野の姿勢がうかがえる。
この投稿には「とても良いッスね」「贅沢な待ち人ですねぇ〜」などのコメントが寄せられている。
