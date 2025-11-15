■フィギュアスケート・スケートアメリカ（日本時間15日、ニューヨーク州レイクプラシッド）

GPシリーズ第5戦、スケートアメリカが開幕。1日目に行われた男子シングルのショートプログラム（SP）では、友野一希（27、第一住建グループ）が今季ベストの95.77点をマークして首位スタートを切った。

友野は最初の4回転−3回転の連続トウループを成功させると、続く4回転サルコウも鮮やかに着氷。後半の3回転アクセルも危なげなく決め、ジャンプは全て成功。スケートカナダの92.07点を上回り、自身のSP今季最高をマークした。

全体の5番手で登場した壷井達也（22、シスメックス）は、冒頭の4回転トウループの着氷でバランスを崩し転倒。4回転サルコウからの連続ジャンプ、3回転アクセルは成功させたが、得点は77.68点と伸びず、6位発進となった。

ペアのSPでは“りくりゅう”こと三浦璃来（23）、木原龍一（33）ペア（木下グループ）が74.42点の2位発進。フリーで3位以内の表彰台に入れば、12月のGPファイナル（名古屋）進出が決まる。

【男子シングルSP結果】

1）友野一希 95.77点

2）ケビン・エイモズ 93.56 点

3）ミハイル・シャイドロフ 89.67点

・・・・・・・・・・・・・・・・・

6）壷井達也 77.68点