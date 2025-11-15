フリーアナウンサーの山内彩加さん（31）が11月13日までに自身のXを更新。年齢をめぐる出来事に複雑な胸中を明かしました。



【写真】「えー！！24くらいかと思いました！！」実年齢は31歳のフリーアナ

山内さんはこの日、訪れたネイルサロンで年齢を伝えたら驚かれたそう。「ネイルサロンのお姉さん（22歳）に、話の流れで自分が31歳だって言ったら『えー！！24くらいかと思いました！！お世辞とかじゃなく！信じられない！！！』って言われて」。



この出来事をきっかけに、自身の20代の頃を思い出し、「そういや私も若いとき、年上の女性に気を遣って24歳くらいに見える的なことをめちゃくちゃ言ってたなと思って、気を遣われる歳になったことを実感した 優しい言葉をカツアゲしてしまってごめん」と振り返りました。



ちょっと落ち込んだ様子の山内さんでしたが、最後には「爪は24歳くらいの若さになった」というかわいらしいネイルも披露しました。



ネット上では、「本当に24歳ぐらいに見えたと思いますよ」「お世辞じゃなくて本気で言ってるかも」「最近の30代は若く見える」などの反応がありました。



山内さんは元CBCテレビのアナウンサー。5月に退社し、現在は芸能事務所セントフォースに所属。9月からは「TBS NEWS」のキャスターとして活躍しています。