【同居なのに町内会費は2軒分！？】同居が解消！？「次の町内会長はムリ」＜第14話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第14話 急な同居解消【義母の気持ち】
【編集部コメント】
なんとカリンさんの口から「来年の初めには引っ越す」という言葉が！ もちろん同居をはじめたときに、あらかじめ期限付きという話はしていました。けれどお義母さんの反応からすると、こんなに早く引っ越してしまうとは、思ってもみなかったのでしょう。引っ越してしまうのであれば、もちろん次の町内会長はムリですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第14話 急な同居解消【義母の気持ち】
【編集部コメント】
なんとカリンさんの口から「来年の初めには引っ越す」という言葉が！ もちろん同居をはじめたときに、あらかじめ期限付きという話はしていました。けれどお義母さんの反応からすると、こんなに早く引っ越してしまうとは、思ってもみなかったのでしょう。引っ越してしまうのであれば、もちろん次の町内会長はムリですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子