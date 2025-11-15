既に来季のJ2降格が決まっている新潟が15日、公式サイトを更新し、8日の湘南ベルマーレ戦でのサポーターの違反行為について声明を発表した。

サイトでは「2025年11月8日（土）にレモンガススタジアム平塚にて開催されました、明治安田J1リーグ第36節湘南ベルマーレ戦におきまして、試合終了後、当クラブサポーター1名による違反行為（相手選手に対する侮辱的行為）が確認されました」と発表。

「湘南ベルマーレの選手、ファン・サポーターの皆様をはじめとする多くの方々にご迷惑をおかけし、不快な思いをいただきましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「当クラブでは事象を確認した後、直ちに当日の映像確認および事実関係の調査をいたしました」とした上で「当該行為を行った人物の特定を進めておりますが、現時点では特定に至っておりません」と報告。「当該人物の特定ができ次第、速やかに本人への事実確認を行い、Jリーグ試合運営管理規定に基づいた厳正な処分を決定し、発表いたします」と呼びかけた。

違反行為は「侮辱的行為（中指を立てる行為）」だったといい「このような行為は、いかなる理由があったとしても決して許されるものではありません。当クラブといたしましては、再発防止に向けたセキュリティ体制の強化に加え、観戦ルールやマナーの啓発活動をより一層強化してまいります」と伝えた。

さらにサポーターへは「あらためて禁止行為をご確認いただくとともに、引き続き観戦ルールとマナーの遵守にご理解とご協力を賜りますよう、強くお願い申し上げます」と注意喚起した。