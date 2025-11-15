原田龍二 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の原田龍二（55）の妻で元俳優の愛さんが13日、自身のブログを更新。大きく成長した自宅のミモザを公開した。

【写真】「凄い顔撮れました」出勤するちゃめっ気ある原田龍二＆青々とした自宅の植物

　愛さんは「今日も暗い中の出発！行ってらっしゃーい　凄い顔撮れました」とつづり、原田の迫力ある“出勤ショット”を披露し、仲むつまじい夫婦の朝のひとときを見せた。

　続けて「我が家の周りを見ると　完全に目隠ししてくれるようになったミモザ　大きくなったなぁ〜　花は咲くかなぁ〜」と青々と枝葉を大きく広げた、緑豊かな自宅周辺を紹介している。

　ほかにも「花の後しっかり剪定しないと大変な事になりそうだななんて眺めて見ていました　花壇のバラもなんだか凄い伸びて　なんだか大変な事になってる」と高く伸びた植物の写真をアップ。スーパーで購入したという、生き生きとしたアジサイなど、緑であふれた自然豊かな様子を紹介した。