¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÊÆ£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡£Ç£ÍÈÝÄê¤â¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥É²ÄÇ½À¤ò¹Í»¡
¡¡ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¡Ö¤â¤·¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬º£¥ª¥Õ¡¢£²£´Ç¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤È£²£µÇ¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í»¡µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Á¥§¥ê¥ó¥È¥ó£Ç£Í¤ÏÀèÆü¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²£¶Ç¯¤â¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¡Ê°ú¤Â³¤¡ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò½ÐÍè¤ë¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÈà¤òÌµ½þ¤Ç¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼êÍË¾³ô¤Î°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥»¡¼¥ë¤È¶¦¤Ë¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë¥È¥Ã¥×£µ¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡££²ÈÖÌÜ¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤¬£Æ£Á¤ÇÎ®¼º¤·¤Æ¤â¼ã¼êÍË¾³ô¤ÎÂæÆ¬¤ÇÀïÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤À¡££³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È¤â¤Ë¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾å°ÌÁª¼ê¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥Ä¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£