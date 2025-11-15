【これまでのあらすじ】 「俺かわいそう」な夫との関係に悩みつつ、母親になった妻。ある夜、夫がミルクを手伝うと言い出した。ようやく父親の自覚が芽生えたかと思いきや、熱湯ミルクを赤ちゃんに飲ませようとしたので妻は大慌て。すると、夫は「俺は悪くない」といつものように泣き喚くのだった。



夫に頼ってはダメだ。この人は大人のフリをした子どもなんだ…。その後も、夫は危険な育児をし続けました。父親の自覚ゼロなら育児に手出ししないでほしい。気紛れにやる気を出さないでほしい。

子どもが生まれてから神経質になった？当たり前でしょう。私が娘の命を守ることにどれだけ必死になっているか、夫はまったく理解していないんです。いえ、理解しようともしていないんです。「俺を責める前に自分の反省をすべき」という言葉を聞いたとき、私は我慢の限界を迎えました。夫から娘を守りつつ、離婚の準備を進めることにしたのです。そして、いつまで経っても被害者の顔をやめない夫に最後通告を突きつけたのでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木(フィクション・スタジオ)