大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）で３年連続３回目となる司会を務めるタレント・有吉弘行がインタビューに応じた様子が、１５日に公開された。

紅白の公式Ｘ（旧ツイッター）で動画がアップされた。司会に決まった時の心境を問われると「もうないと思ってたんですよ、ホントに。『ヤバい』と思いましたね。旅行の予定も立てていたので、『ゲッ！？』って言いました。いや、うれしいですけど」と笑った。「ホテルの予約をちょうどしたくらいだったので。『あっ、えっ！？』っていう驚きがありました」と語った。

妻で元日本テレビアナウンサー・夏目三久さんの反応も明かす。「妻はすごく喜んでくれていましたけども。ちょっと『ゲッ！？』っていうのはありましたね。ハハハハ」と言ってスタッフの笑いを誘った。

周りの反応はどうたったのかと聞かると「後輩たちは『おめでとうございます』っていう感じでしたけど。みんなも慣れた感じでしたね、ちょっとね。お祝いのボリュームはだいぶ下がってました」と苦笑した。

今回で３年連続の大役。「２回やって分かったんですけど、近くで皆さんのパフォーマンスを何も考えずに楽しむのが、一番いいんだろうなというふうに思ってます。やっぱり緊張はあるんですけど、意外と始まっちゃえば、終わるので。誰かが終わらせてくれる。『自分がなんとかしなきゃ』とか、そういう感じはなくていいんだな、っていうふうに思いましたね。自然と終わるんだろうなって」とリラックスして臨むようだ。

放送１００年、戦後８０年の節目を彩る今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか」。司会は有吉のほかに綾瀬はるか、今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。