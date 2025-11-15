エハラマサヒロの妻・千鶴さん、幼稚園生の次男への手作り“ラブブ弁当”に反響「すごい可愛い」「上手すぎる」「力作ですね」
お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）の妻・千鶴さんが13日、自身のインスタグラムを更新。現在、幼稚園生の次男・とわくん（4）との親子遠足の日に手作りした“キャラ弁”を披露した。
【写真】「すごい可愛い」「上手すぎる」エハラマサヒロの妻・千鶴さんによる手作り“ラブブ弁当”
千鶴さんが作ったのは、香港発の世界的人気キャラクター『ラブブ（LABUBU）』をモチーフにしたかわいらしい“ラブブ弁当”。
「意外と細かくて手が震えたけどなんとか出来た」と苦労を明かしつつ、「とわくんめちゃくちゃ喜んでくれて」「みんなに『今日らぶぶのおべんとう！』って言い回ってて、可愛かったーー」と、次男が大喜びした様子をうれしそうにつづっている。
完成度の高いキャラ弁に対し、コメント欄には「すごい可愛い」「上手すぎる」「器用」「力作ですね」「ペロリが想像できた」など、千鶴さんの才能と愛情を称賛する声が多数寄せられている。
エハラと千鶴さんは、2009年11月18日に結婚。10年4月に長女、12年9月に次女、15年1月に三女、18年12月に長男、21年7月に次男が誕生している。
