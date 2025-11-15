紗綾、第2子妊娠を報告 来年3月に出産予定「家族みんなでその日を心待ちにしています」
タレントの紗綾（32）が15日、自身のブログを更新。第2子を妊娠中であることを報告した。来年3月に出産予定だという。
【写真あり】紗綾の挙式ショット
同日、自身の32歳の誕生日であることを報告した紗綾は「そんな今日、みなさんにご報告があります。このたび、我が家に新しい命を授かりました」と報告。「ただいま第二子を妊娠中で、来年3月に誕生予定です」と伝えた。
続けて「娘も少しずつ“お姉ちゃんになる準備”を進めていて、家族みんなでその日を心待ちにしています」と喜びをつづり「先日は、娘の七五三と合わせて戌の日のご祈祷もしてきました」「結婚式、戌の日、お宮参り、初詣…節目のたびにお世話になっている厳島神社」と厳島神社に参拝したことを明かした。
「年を重ねるごとに思い出が増えていくのは、『あぁ、家族っていいなぁ』と感じられる瞬間です」という紗綾。「これからも無理のない範囲で、子どもの発達や健康オタクな知識を交えながら、我が家の日常をシェアしていけたらと思います」とつづり「温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。小学生時代にグラビアデビューし、DVD『紗綾 さあや11歳』で話題を呼んだ。グラビアやタレント活動とともに、北九州特命観光大使を務めるなど、地元振興にも積極的に取り組んでいる。2022年5月21日に、自身のツイッターを更新し、かねてから交際していた男性と結婚。同年9月に自身のインスタグラムを通じて、第1子女児出産を発表した。
【写真あり】紗綾の挙式ショット
同日、自身の32歳の誕生日であることを報告した紗綾は「そんな今日、みなさんにご報告があります。このたび、我が家に新しい命を授かりました」と報告。「ただいま第二子を妊娠中で、来年3月に誕生予定です」と伝えた。
続けて「娘も少しずつ“お姉ちゃんになる準備”を進めていて、家族みんなでその日を心待ちにしています」と喜びをつづり「先日は、娘の七五三と合わせて戌の日のご祈祷もしてきました」「結婚式、戌の日、お宮参り、初詣…節目のたびにお世話になっている厳島神社」と厳島神社に参拝したことを明かした。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。小学生時代にグラビアデビューし、DVD『紗綾 さあや11歳』で話題を呼んだ。グラビアやタレント活動とともに、北九州特命観光大使を務めるなど、地元振興にも積極的に取り組んでいる。2022年5月21日に、自身のツイッターを更新し、かねてから交際していた男性と結婚。同年9月に自身のインスタグラムを通じて、第1子女児出産を発表した。