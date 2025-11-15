大反響につき品薄状態の「たまごっちパラダイス」の抽選販売が11月16日に開催！《バンダイナムコ Cross Store》
好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」（2025年7月発売）をゲットするチャンスです。
バンダイナムコグループ各社の展開する商品やキャラクターなどがそろう「バンダイナムコ Cross Store」は2025年9月7日以降、毎週日曜日に"抽選販売"を実施しています。
次回の抽選販売日は、11月16日（日）です。
開店15分後までに来店して
対象店舗は、「たまごっちのおみせ」があるバンダイナムコ Cross Store 各店です。首都圏では池袋、渋谷、横浜などにあります。
当日、開店15分後までに来店した人に、抽選券を1枚配布します。先着順ではありません。
引いた抽選券が"当選券"であった場合、商品を購入できます。当選番号順にレジに案内されます。そのため、希望のデザインが残っていない場合もあります。
抽選券、当選券は当日限り有効です。抽選には6歳以上の人が参加できます。
「たまごっちパラダイス」の対象年齢は6歳以上です。「Pink Land」（りく）、「Blue Water」（みず）、「Purple Sky」（そら）の3種類があり、それぞれのフィールドから遊びがスタートします。
バンダイナムコ Cross Storeの抽選販売の実施は、当面の間は"日曜日"を予定しているようです（11月10日時点）。欲しい人は抽選に挑戦してみてはいかが。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）