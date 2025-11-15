俳優の土屋太鳳（30）が14日、Instagramで朗読劇のオフショットを披露。「小さい家族ちゃん、かわいい〜」「とにかく全てがステキな舞台でした！」などと反響が寄せられている。

【映像】土屋太鳳の親子ショット（複数カット）

2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ『GENERATIONS』の片寄涼太（31）との結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し話題になっていた。

2025年11月11日の更新では、福岡県でオリジナル朗読劇『ぼうけんの星』を開催したことを報告。14日には、朗読劇の準備風景や小さな子どもが舞台上でセットを見上げる様子を公開している。

土屋太鳳、朗読劇のオフショット披露

「本当にたくさんの方々の思いや、技術や経験や願いや才能が集結した、あたたかい作品となりました」「また会おうね！と手を振ってくれた、たくさんの笑顔や握手してくれた手、一生忘れません…！大切な大切な、宝物です。また会うことが出来ますように…そして、また一緒にぼうけん出来ますように」

この投稿にファンからは、「とっても温かくて、ステキなステキな朗読劇でした！」「最後お子さんかな？ママのお仕事見学、とってもステキです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）