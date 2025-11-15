米スポーツサイト、アスレチックは１４日（日本時間１５日）までに「ポール・スキーンズが野球カードに日本語でサインしたわけ」と題した長文記事と画像を掲載した。

パイレーツの２年目、スキーンズは今季、１０勝１０敗と勝ち星に恵まれないながらも１６０キロ超の剛球と切れ味鋭い変化球を武器に最優秀防御率をマークするなどして、ドジャースの山本らを抑えてサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を初受賞。来年３月のＷＢＣでは米国代表として出場することを表明するなど、メジャー屈指の投手として知られている。

同記事によると、スキーンズは今オフに交際中の人気インフルエンサー、リビー・ダンさんとイタリア旅行とＵＳＯ（米国慰問団）の活動を行ったとのこと。帰国後にトレーディングカード「オニックス」の社長から新しく作製された同投手の野球カードに「日本語でサインを書いてみてはどうか？」と提案され、快諾。カード５枚にカタカナでサインしたという。

近年はドジャースの大谷や山本ら、活躍する日本選手が増える中、コレクターの間で「漢字サイン」の人気が高まっている。３年連続４度目のＭＶＰを受賞した大谷が漢字でサインしたトップス社の１８年ルーキーカードは５８万５２００ドル（約９０００万円）で落札されたという実例もある。

スキーンズがサインした１枚は現在、発売中の「２０２５ビンテージ・エクステンデッド・ベースボール」に、３枚は来年発売予定の「オニックス・リップス」に封入。最後の１枚は来春のスプリングトレーニング期間中に開催されるオークションに出品される予定だという。

日本出身以外の選手による初の試み。サインを書くスピードは「最速」の部類に入るスキーンズだが、今回のカタカナバージョンは１枚につき２分を要したという。その様子をＳＮＳで投稿したところ、アクセス数が４０万を超えるなど、話題を呼んだ。「ポール・スケネス」と記された“超レアカード”の価値はどこまで上昇するだろうか。