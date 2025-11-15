米津玄師「IRIS OUT」グローバルチャート歴代記録樹立！“歴代最高”週間再生数
あ米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN「Global Japan Songs Excl. Japan」（202年11月13日公開）において、週間ストリーミング数1,899万回を記録し、8週連続の首位を獲得。2週連続で「Global Japan Songs Excl. Japan」の「歴代最高記録」の快挙を達成した。
■11の国と地域で首位に
なお、「IRIS OUT」の日本国外におけるビデオとオーディオを合算したストリーミング累計数は、配信より8週にして、累計1億再生を突破し、破竹の勢いを見せている（ルミネイト調べ）。
合わせて、グローバルチャートでも、11の国と地域で首位に輝き、世界各地で大ヒット中だ。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/