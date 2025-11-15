女優井川遥（49）が14日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。高校時代のモテエピードが次々に語られた。

MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は井川の小学生時代からの幼なじみを取材した。

藤ケ谷は「タレントさんのモテエピソードの中でも一番じゃないかな」と切り出し、「新入生歓迎会？入場されたときにあまりのかわいさにビッグウエーブができたっていう」と語った。井川は「やめてよ〜」と恥ずかしそうに髪をかき上げていた。共に取材をした笑福亭鶴瓶は「“うぉ〜”ってな」と話した。

井川は「覚えてます。もう恥ずかしいと思って」と照れていた。

藤ケ谷はさらに「ミスコン3年連続取ってる」と別のエピソードも話し出すと、井川は「もうやめてよ〜」と顔を隠して照れた。

鶴瓶は井川の幼なじみからの言葉を明かし「女優になるって聞いてうれしかったって言ってたもん」と井川に伝えた。藤ケ谷も「“やっぱりな”って思ったって言ってました」と補足した。

鶴瓶は「こんな素人がウロウロされたって困るやんか」と井川をたたえた。