CVLTEが、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を12月3日に配信リリース、1月21日にCDリリース。また、今作より新曲「I hear a sound.」が11月19日に先行配信される。

（関連：【画像あり】CVLTE、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』トラックリスト）

あわせて、全16曲を収録する今作のトラックリストも公開された。TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』EDテーマ「realitYhurts.」が収録されるほか、フランスのオルタナティブバンド TSSやUSオルタナティブアーティスト demxntia、iRis.EXEなど世界各国のアーティストとのコラボレーションで、実験的なサウンドメイキングを実現している。

Apple Music／Spotifyでは、アルバムのPre-Add／Pre-Saveも開始。Pre-Add／Pre-Save特典として、ライブツアー『CVLTE ONE MAN TOUR 2025 “PHOBIA SYNDROME”』スクエアフライヤーをプレゼント中だ。さらに、同ライブツアーの会場で、Pre-Add／Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。

なお、ライブツアー『CVLTE ONE MAN TOUR 2025 “PHOBIA SYNDROME”』は今月からスタート。11月22日の東京公演はソールドアウトしており、大阪公演、名古屋公演のチケットは現在販売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）