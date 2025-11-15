“スニーカーフリーエージェント”のカリー、『コービー 6』を履いてコートに登場

11月14日（現地時間13日）、『アンダーアーマー』と決別し、スニーカーフリーエージェントになることが報じられたゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリー。翌15日（現地時間14日）のサンアントニオ・スパーズ戦を前に行われたウォーミングアップでは、『ナイキ』のシューズを履いてフロスト・バンク・センターのコートに姿を見せたようだ。

『Bleacher Report』のXによると、カリーは『コービー 6 プロトロ』シリーズの“マンバティカ スイート 16”を着用。2020年にヘリコプター墜落事故で他界したコービー・ブライアント氏（ロサンゼルス・レイカーズ）のシグニチャーモデルで、彼と、彼とともに事故に遭ったジアナ・ブライアントさんに捧げた一足だ。

かかとにはコービー氏の愛称でもあるブラックマンバのデザインとともに、左に『KOBE』、右に『GIGI』の文字。加えて、ジアナさんが選手として背負っていた「2」も刻印されている。

現時点ではブランドとの契約が発表されていないため、今後『ナイキ』のシューズを履いてプレーするのかは不透明。NBAを代表するスター選手の足元に引き続き注目が集まる。



【動画】ステフィン・カリーの足元に注目