これは完璧に隠れているね……2歳児の“本気のかくれんぼ”が可愛すぎる

メタセコイアの並木の下、両手で一生懸命に顔を覆う2歳の女の子。何かを見ないようにしているのかと思いきや……。

Xユーザーの「Mirai」さんが投稿した、娘さんの“かくれんぼ”の瞬間を捉えた写真が「癒やされる」「可愛すぎる」などと注目を集めています。

写真の中で娘さんは、カメラの方を向いたまま自分の手でセルフ目隠し。いないないばあでもしているのかと思いきや、Miraiさんによるとカメラから“隠れている”瞬間なのだとか。

この日、素敵な並木道を見かけて写真を撮ろうとカメラを構えたMiraiさん。その瞬間に娘さんは撮られることを察したのか、隠れてしまったそう。

大人からすれば「ぜんぜん隠れてないよ〜」と教えたいところですが……娘さんからすれば目の前は真っ暗。そこには誰の目も存在しないわけで、ええ、これは完璧に隠れています。果たしてこれ以上の“隠れ”が存在するでしょうか？

この娘さんの完璧なまでの隠れぶりに、コメント欄には「癒やされる」「可愛すぎる」「尊い」「見えない」といった声が寄せられています。

娘さんがこうして目隠しを駆使して“隠れる”のは、よくあること。写真を撮影した日も、出発前に靴を履かせようとしたところ「きゃー！！」と声を上げて逃走。そのまま踏み台に顔を押し当てて目を隠すことで、完全無欠の“隠れ”を披露していたそうです。

そんな娘さんの姿を「どこにいったのー？どこなのー？」と泳がせて楽しんでいるというMiraiさん。しばらくして「ばー！！」と言って両目隠しをとり、姿を表してくれる娘さんの楽しげな表情に「いつも癒やされています」とのこと。

この日も娘さんは、撮影からしばらくしたあとにニヤニヤしながら目隠しを解除してくれ、ようやく見つけることができたもよう。

目隠ししただけで隠れたつもりになっている娘さんについて、Miraiさんは「可愛くて可愛くて…。できるだけ長くこの姿を見ていたいなと思います」と話します。

いつか娘さんが「本当はバレバレなこと」に気がつく日がくるのが、楽しみであり、少し寂しくもありますね。

＜記事化協力＞

Mirai 2y&2m さん（@104chan104）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025111503.html