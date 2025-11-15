

松平定信は外国との貿易をしたくなかった

寛政4年（1792）9月、ロシア帝国の軍人で、ロシア初の遣日使節アダム・ラクスマンが根室に来航します。日本との通商を希望する信書を手渡すためやって来たのですが、徳川幕府はロシアとの通商を望まず、最終的にラクスマン一行は、オホーツクに去っていきました。

当時の幕府の老中首座は、松平定信でしたが、彼は外国との貿易を好みませんでした。オランダ・中国（清朝）との貿易も縮小しています。必要のない「玩器と有用の銅」を交換する貿易はいかがなものかと定信は考えていたのです。長崎は海外との交易で潤っていたのですが、外国との貿易で出た利益がなくともやっていけるように、新田開発や生業を発展させることも必要ではないかとも構想していたのです。

しかし、そんな定信がラクスマン来日時には、「ロシアとの通商をやむなし」との考えに至ります。もちろんそれは、手放しで通商賛成というわけではありません。ラクスマンは漂流民の大黒屋光太夫らを送還するため、江戸行きを強硬に主張しますが、それが定信に「消極的開国策」を決意させたとされます（前述のように、ラクスマンは江戸や長崎に来航せず、オホーツクに去ったため、開国策は実行せずに済みましたが）。

つまり、定信は外国船が江戸に来航することを嫌がったのです。

なぜか。それは、幕府の海防体制が整っていなかったからです。ロシア船の来日は、定信に海防の重要性をさらに意識させたと思われます。

『宇下人言』には、「海辺の御備について、予はかねがね建議していた」と書かれています。

老中・松平信明にも海防について調査するよう命じたようですが「今にその沙汰なし」と記されています。定信は同書に書いていますが、外国船が江戸に入りたいと思えば、江戸に来る途中、「小給所」が多く、「城」は少ないので、海より乗り入れれば「永代橋」（隅田川にかかる橋）の辺りまで侵入されてしまいます。

定信はこれを「喉を経ずして、すぐに腹中に入る」ようなものだとうまい表現をしています。徳川幕府において、海岸防備策を打ち出すのは、3代将軍・徳川家光以来のことでした。約150年ぶりのことだったのです。

同書には「寛永の大猷院様（家光）の時、海辺の備えのことに御心を尽くされ、北条安房守・福島伝兵衛などに命じて調べさせていたが、家光様が亡くなられてからは、その沙汰は止んでしまった」とあります。

定信は具体的に何をしようとしたか

家光以来の海岸防備策、定信は具体的に何をしようとしたのでしょうか。

定信は寛政4年（1792）10月、『海辺御備愚意』（海防策をまとめたもの）を老中に回覧させ、勘定奉行や目付にも意見を聞いています。そして「伺書」を11月に将軍・徳川家斉（11代）に提出しているのです。

それによると、海岸防備は、江戸湾から伊豆にかけて不十分と指摘されています。かつては、下田奉行・清水奉行・走水奉行・三崎奉行などが設置されていましたが、既に廃止されていました。よって、その辺りに警備体制が必要だと言うのです。

重要地点に奉行所を再び置くことを提案するのでした。が、今まで存在したような奉行所ではダメだと定信は主張します。

なぜか。『宇下人言』にもその辺りの理由が記されているのですが、それによると、前述したような「遠国奉行」は外国船が来なければ、日頃は何の務めもない。よって、後々は老齢もしくは余り能力のない者の転任先となってしまうのではないかと定信は危惧したのです。

上役のみならず、下役までもが、農夫や漁夫のようになってしまうのではないかと定信は想像しています。そのようなことになってしまっては、いざという時の役に立ちません。

では、どのような人材を集めて奉行にすればいいのか。定信が注目したのが「寄合」と「小普請」でした。前者は3千石以上の大身であるが、無役の旗本。後者は3千石以下で無役の旗本・御家人のことです。

「寄合」「小普請」のなかから人を選んで、その者の官位を「五位」とし、1カ所に2人ほどを「土着」させ、加増してやる。そうすれば、海防奉行として懸命に働くのではないかと定信は考えたのです。

その海防奉行の「下役」の与力・同心には、小普請の中から「御目見以上で禄高百俵以下の者」を「海手上番」とし、役料を与えて派遣する。また「御目見以下で禄高4・50俵以下の者」を「下番」として「土着」させる。無役の者（幕臣）に役料を支給し、役職に付ければ、喜んで働くに違いないとの計算でしょう。

海防以外の狙いもあった

また、定信はそういった者たちに弓や鉄砲修行の合間に「漁業」でもさせれば「船上の働き」も後々できるようになるのではないかと考えていました。定信のこの提案は「奇妙の建議」（奇策）として、人々も納得したようです。

