山下美月＆生見愛瑠『CanCam』1月号でホリデー気分なペア表紙！「なんだか久しぶりな感じがしなかった」（山下）

『CanCam』専属モデルの山下美月と生見愛瑠が、11月21日発売の『CanCam』2026年1月号通常版（小学館）の表紙を飾る。

■もし山下美月と生見愛瑠がパーティーをしたら？

『CanCam』1月号は「普段のおしゃれにほんのり…PARTY vibes！」がテーマ。表紙は、山下と生見のキラキラとした真っすぐな眼差しに、特別な冬へのときめきを感じるスイートなものに仕上がった。

さらに中面でも、もし山下と生見がパーティーをしたら？ という妄想が楽しい撮り下ろしカットを掲載。仲よくハンバーガーをモグモグしたり、寝そべって映画鑑賞をしたり…、と撮影を忘れて楽しむふたりのキュートな姿が収められている。パーティー気分を最高潮に盛り上げてくれる、多彩なコーデの数々にも注目だ。

ちょうど1年前の初ペア表紙以来、久しぶりの共演だったふたり。山下が「なんだか久しぶりな感じがしなかったです。というのも、かとし（『CanCam』専属モデルの加藤史帆）からいつもめるるの話は聞いていて！」と話すと、生見も「私もです！ ふたりの間には、共通の友人・かとしがいるので（笑）」と返すなど、大盛り上がりだったインタビューも要チェックだ。

■書籍情報

2025.11.21 ON SALE

『CanCam』1月号通常版

