

学びはスマートに、ドライに、機械的・効率的にやるものではないという（写真：shimi／PIXTA）

熱心にセミナーに通っているのに、仕事にまったく成果が現れない……。そうした「セミナー・ジプシー」がいつまで経っても成長しない理由を、キャリア支援の専門家である浅田すぐる氏は、「インプット」を楽しんでいるばかりで、「アウトプット」が圧倒的に足りないからだと指摘します。

そんな浅田氏が『論語』の中に見つけた、学びの本質をなす「ある感情」とはいったいなんなのでしょうか。同氏の著書『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「インプット」だけでは成長できない

2012年から、"「紙1枚」書くだけの仕事術"をビジネススキルとして広めてきた。そこから派生して、生涯学習に必須となる学習法や読書法、近年はスキルを超えたキャリア教育について伝える機会も増えてきている。

いずれも、独立当初の2010年代前半は、「え、本当に1枚書くだけでOKなんですね！ 感激しました！ これなら続けられます！」という感想ばかりだった。

一方、2020年代に入り、たった数分「紙1枚」書くことにすら、「めんどくさい」「もっと簡単な方法でないとやりたくない」といった抵抗感を表明する人が増えてきている。

ビジネススキルに限らず、技術の修得の世界に「わかる即できる」はありえない。

ところが、「わかる（インプット）＝できる（アウトプット）」という学習観の人が少なからずいて、こういう人は「自分でやってみる、試行錯誤してみる」という「アウトプット」のプロセスがないため、孔子によれば「啓発以前＝教えても意味がない」となってしまう……。

実際、社会人の学びの世界には「セミナー・ジプシー」「ノウハウ・コレクター」と呼ばれる人が一定数いる。

彼ら彼女らは「インプット」を楽しんでいるばかりで、「アウトプット」が圧倒的に足りない。結果、いつまで経っても成長も成功もできないまま、様々なセミナーを渡り歩くことに人生のリソースを費やしてしまっている。あなたの周りに、そんな学習者はいないだろうか。

「シン・自己啓発」の条件

彼ら彼女らと出会うたびに、「どうか学びの本質に気がついてほしい」と願い、祈るような気持ちで接している。成果がでない最大の原因、あるいは実りある学び・啓発の条件は明らかだ。

答えは、すでに2000年以上前にでている。「憤（ふん）」と「悱（ひ）」だ。

まずは「憤」。私は『論語』にある「不憤不啓（ふふんふけい）不悱不発（ふひふはつ）」の「憤」と「悱」を、それぞれ「わからない」という「鬱憤」と、そこから生まれる「発憤＝発奮」と理解しているのだが、学びには「フラストレーション」や「モチベーション」が不可欠だ。

ただ口を開けて、「ためになる話」が供給されるのを待っている状態は、果たして「憤」と言えるだろうか。そこに「心からの動機」はあるだろうか。

ネット上に転がっている動画を興味本位で再生し、「何か有益な情報を言わないかな」「手っ取り早く答えをくれないかな」と受動的に学ぶのではなく、「こんちくしょう」「なにくそ」「負けてたまるか」「なんとかしてわかりたい」といった「憤」をベースに、能動的に学んでいく。

これが、「憤」のある学習であり、「能動的に」という言葉がピンとこなければ、もっと「エモーショナルに、モチベーショナルに、感情豊かに」学んでいく必要があるということだ。

あるいは「悱」。こちらにも「悱（いらだ）ち＝イライラ＝フラストレーション」の意味があることは、前述の通りだ。

加えて、私は「悱」をアウトプットと解釈しているので、フラストレーションの具体例として「お手本通り再現できそうで、できない」「うまく説明できそうで、できない」「もう少しでうまくいきそうなのだけれど、できない」といったイメージでとらえてみてほしい。

すると、現代的には、たとえばネット上の学習動画で何かしら勉強したら、あるいは本を読んだら、どのくらい理解できているかブログやSNSにアウトプットしてみればよいということになる。

一方、スキル系であれば、実際に何度か手足を動かして実践してみて、そのうえで、あらためて動画を見直すといったことが基本動作になるはずだ。

一発勝負で、1回動画を視聴しただけでは、一発逆転できるような人生レベルの学びを得ることなどできない。必要なのは、1回でも、一発でもなく、「一念発起＝憤」の感情だ。

孔子自身が「憤」の体現者だった

じつは別の章句でも、孔子は「憤」の重要性を語っている。

【出典】 第07「述而（じゅつじ）」篇・第18章句

【書き下し文】葉公（しょうこう）、孔子を子路（しろ）に問う。子路対（こた）えず。子の曰く、女（なんじ）奚（な）んぞ曰わざる、其の人と為りや、憤りを発して食を忘れ、楽しみて以て憂いを忘れ、老いの将（まさ）に至らんとするを知らざるのみと。

【現代語訳】葉公が孔子のことを子路にたずねたが、子路は答えなかった。先生はいわれた、「お前はどうしていわなかったのだ。その人となりは、［学問に］発憤しては食事も忘れ、［道を］楽しんでは心配事も忘れ、やがて老いがやってくることにも気づかずにいるというように。」

葉公（楚という国の葉（しょう）県地域の長官）が、孔子の弟子である子路に「孔子ってどんな人？」と聞いたが、子路は答えなかった。そのことについて、孔子自身が「次回からは、私はこういう人だったと答えてね」と伝えている場面だ。

孔子自身は、自分のことをどう言ってほしいと思っていたのか。

現代語訳にある通り、その答えは食事を忘れるほど発奮し、没頭する人。不安を抱くヒマもないくらい、時間が経つのも忘れるくらいの情熱で、モチベーショナルに学び続けていく人。

孔子自身が、まさに「発憤」の人だった。学びはスマートに、ドライに、機械的・効率的にやるものではない。もっと感情的な営みなのだ。

「憤」や「悱」をベースに学んでいると、いくらでも学びへの情熱＝エネルギー＝モチベーションを自家発電することができる。学べば学ぶほど、「わかる」にも「できる」にもキリがないということを自覚するからだ。

当初「わかった」という感覚を得られたとしても、しばらく学び続けていると、当初の理解は、じつは非常に「浅いレベルの認識」だったと思い知らされる。

あるいは、何度か試してみて一通り「できる」ようになったことについても、何年か実践した後に振り返ってみると、当初の「できた」は非常にレベルの低い完成度に過ぎなかった……。

そんな自覚をした経験が、誰にでもあるのではないだろうか。

何より、こうした体験をするたびに、「なんて恥ずかしいんだ」「じつに情けない」「井の中の蛙だった」「不甲斐なくて悔しい」「もっと深く理解したい」「より高いレベルで実践したい」といった「憤」や「悱」がわいてきたはずだ。

大人になってからも、このような感情を抱く機会を、もてているだろうか。

こうした情緒がないまま学んでも、学びを心に響かせることはできない。首から上の頭のレベルで、情緒なき「情報を収集した」に過ぎないからだ。

さらに言えば、「情報を摂取、消費した」だけに過ぎない。「費やして消える」の文字通り、そんな学びはあっという間に記憶から抹消されてしまう。結果、「いい話を聞いた。ところで、具体的に何を聞いたんだっけ？」程度の感想しか残らなくても当然だ。

学びが「エンタメ化」された時代だからこそ

最後に、「大切なのは憤＝モチベーション」というメッセージについて誤解をされたことがあるので、次の点についてもしっかり明記しておきたい。

孔子が言っている「学びの源泉」は「鬱憤」や「悱ち」であって、「快・不快」で言えば「不快＝フラストレーション」の方も含んでいる。

学びは決して、受動的な娯楽＝エンターテインメントだけで完結するものではない。「エンターテイン＝楽しませてもらう」学習ばかりでは、一向に「鬱憤」が溜まってこないからだ。

それではすぐにエネルギーが枯渇してしまう。これは、学習における三日坊主の本質でもある。このことがわかると、孔子が「好む」と「楽しむ」を使い分けている次の章句についても、まとめて理解を深めることが可能だ。

【出典】第06「雍也（ようや）」篇・第20章句

【書き下し文】子の曰わく、これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。

【現代語訳】先生がいわれた、「知っているというのは好むのには及ばない。好むというのは楽しむのには及ばない。」

「知る」よりも「好む」が大事。否、「好む」よりも「楽しむ」がもっと大事というメッセージだ。一見、「好きこそものの上手なれ」という格言と重ねられそうだが、注意深く味わってほしい。

「楽しむ」は「好き」の上位概念





孔子は、「好き」と「楽しい」を分けている。好きなことをやる。楽しいことをやる。現代的にはどちらも同じような意味で理解できてしまうが、2つの違いはなんなのか。

端的に言えば、「好き」は「快」だけ、「楽しむ」は「快」も「不快」も含むと解釈してみてほしい。

すなわち、「わかるまで、できるまでの苦労や悔しさ、停滞やストレスも厭わない＝フラストレーションという不快＝憤悱も含めて楽しめる」ということだ。

だからこそ、孔子は「好き」の上位概念として「楽しむ」を位置付けているのではないだろうか。

「好き」のみを重視した学び、不快を避け、快のみで満足する学びはどこまでも一時的で、その場しのぎ的な「盛り上がり」頼りになってしまう。

どうか「そんな熱はすぐに冷めてしまうのだ」という本質を自覚したうえで、昨今のエンタメ化された学びと適切に付き合っていってほしい。

（浅田 すぐる ： 文筆家、学習・成長・キャリア支援家）