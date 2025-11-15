連日、山形県内ではクマの目撃が止まりません。

【画像】クマ目撃場所など

県のまとめで、今月９日現在の今年のクマの目撃件数は２２５７件にのぼることがわかりました。

今月に入ってからの目撃件数は１６２件となっています。去年は１１月全体での目撃が２件となっていて大幅な増加です。

また、今年はクマに襲われるなどして１２人がけがをしていて、人がけがをする被害も統計開始以来過去最多となっています。

今週も、県内でクマによる人身被害が発生しました。

■クマがやぶから突然現れ...

警察によりますと１１日午前５時過ぎ、山形県米沢市李山で、７５歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われました。

男性は顔と肩を引っかかれたものの逃げ、自力で自宅に戻り１１０番通報したということです。

男性は、顔などから出血していて警察から連絡を受けた救急隊により病院に搬送されました。命に別状はないということです。

クマは体長８０センチほどで、住宅の近くにある柿の木の下のヤブから突然現れ、男性を襲ったということです。

■クマの捕獲単価を従来より大幅に増加

クマによる人身被害は山形県以外でも相次いでいます。

こうした中、政府は１４日、関係閣僚会議を開きました。その中で、農林水産省はクマの捕獲単価を従来より大幅に増加する方針を示しました。

鈴木憲和 農林水産大臣「クマの捕獲が困難であるということをふまえて、捕獲単価を従来より大幅に増加をする他、捕獲技術者の育成支援など捕獲強化に向けた環境整備に取り組みます」

これは、１４日の朝に開かれたクマ被害に対応するための関係閣僚会議で鈴木憲和農林水産大臣が発言したものです。

■３本の「柱」

農林水産省ではクマ被害に対応するため、対策の３本柱の獲る・守る・寄せ付けないを推進していくとしました。

守る対策としては、農地周辺の侵入防止柵の設置をあげ、クマが電気柵の下を掘り起こすことがあることから電気柵を２重に設置する対策をするとしました。

また、寄せ付けない対策としては人里の境の藪などを刈り払うことに加え、山際に強固な侵入防止柵を設置するということです。

関係閣僚会議ではクマの駆除の人材確保など緊急的な対応や狩猟免許をもつ自治体職員の支援などを行う短期的な取り組み。クマの個体数の削減など中期的な取り組みなど、期間ごと３段階に分けたクマ被害の対策パッケージを取りまとめています。