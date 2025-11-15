約2年ぶりに公の場に姿を見せた松本人志。地上波ではなく、有料配信チャンネル「DOWNTOWN+」を舞台に選んだ復帰劇は、かつての「謝罪会見→地上波復帰」という定型から大きく外れている。ネット時代のいま、芸能人が再び立ち上がるルートは変わりつつある。松本人志の選択は、その転換点を象徴している。（フリーライター 鎌田和歌）

松本人志が1年11カ月ぶりに復帰

登録者数の多さに勝利宣言

松本人志が有料配信チャンネル「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で復帰した。週刊文春との裁判で活動休止を宣言してから、約1年11カ月ぶりにファンの前に姿を見せることとなった。

ネット上では賛否両論となり、有料配信の初日となった11月1日には、Xで関連ワードが複数トレンド入りするなど、注目度の高さを見せつけた。

登録者数は、受付開始から20日で50万人を突破したと報じられている。本人はコンテンツ内の生配信で「何十万人の人」が登録したことを明かし、配信前に「高い」「強気の値段設定」などと言われたが「勝ったりましたわ！」と勝利宣言。ライブに集まったファンの喝采を浴びた。

もともと松本のファンで、騒動後もファンであり続ける人々からは当然ながら「待ってました！」の声が大きい。一方、批判的な人たちからは「自分は見ない」「なぜ記者会見も開かずに復帰するのか」といった声がある。

復帰にネガティブな投稿をする人に向かって、ファンであろうネットユーザーが「嫌なら見なければいい」とリプを送る様子も見られる。地上波への復帰ではなく、課金した人にしか見られない場所なのだから、見ているファン以外が口出しすべきではないという意見である。

