ガーナ代表から“大人気”だった日本代表戦士は？エースからもユニホーム交換の要求…本人が残念がったのは？「もったいないですけど…」
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
日本代表は11月14日にガーナ代表と国際親善試合を戦い、南野拓実と堂安律のゴールで２−０と快勝を収めた。
試合後、複数のガーナ代表の選手から日本代表の戦士たちがユニホーム交換を求められていた。
中でも大人気だったのが、２点に関与した久保で、結局、オビエドのMFクワシ･シボとボーンマスのFWアントワーヌ・セメニョの２人と交換したようだ。
「１人目に関しては多分、同じラ・リーガでプレーしているので、『交換しようよ』という話をされて。もう１人は、プレシーズンでやっているからかな。わからないですけど、『交換して』と言ってきたので」
ただ、少し残念な部分もあるようだ。
「唯一あれなのは...彼らのユニホームには名前が入っていないので、ちょっと僕としてはもったいないですけど。まぁでも、代表のユニホームであることに変わりはないので、ありがたくもらっておこうかなと思います」
相手のエースであるセメニョから求められたことについては、「まぁ、いいんじゃないですかね。こうやって良い選手がいろいろいる中で、僕に求められるという事は、非常に良いことなのかなと思います」と答えている。
欧州のトップリーグでプレーする選手をずらりと揃える日本代表の中でも、久保の知名度はやはり別格のようだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】久保建英が称えた佐野海舟の圧巻アシスト
