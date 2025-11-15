Fカップ“バズーカ”HARUKA、『週刊SPA!』未公開カットを収録した「濃密なデュエット」
CYBERJAPAN DANCERSの中心メンバーとして活躍するHARUKAが、週刊SPA!のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 HARUKA「濃密なデュエット」』を発売した。誌面では、同誌の人気グラビア企画「このあと、どうする？」で紹介しきれなかったカットを収録し、撮影テーマに沿った世界観を丁寧に再構成している。
【写真】丸みを帯びたヒップを披露するHARUKA
HARUKAは1996年生まれの大阪出身で、2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSへ加入。“バズーカ”と評されるFカップ美バストが魅力。
今回のデジタル写真集は“スナックで偶然出会う”という設定をもとに構成され、カラオケのシーンや、夜が更けていく時間の空気感を写し取った内容となっている。誌面用に撮影された多数のカットからセレクトされた写真は、距離感や視線の交錯を丁寧に切り取り、企画の世界観をより深く味わえる仕上がりだ。
公開された誌面カットでは、夜のムードが漂うシーンや、ベッドサイドで向き合う一瞬など、物語性を意識した構成が際立つ。スタイリングはリラックス感のある装いを中心に、光の使い方や余白の取り方によって“秋の夜長”らしい落ち着いた雰囲気が演出されている。
【写真】丸みを帯びたヒップを披露するHARUKA
HARUKAは1996年生まれの大阪出身で、2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSへ加入。“バズーカ”と評されるFカップ美バストが魅力。
公開された誌面カットでは、夜のムードが漂うシーンや、ベッドサイドで向き合う一瞬など、物語性を意識した構成が際立つ。スタイリングはリラックス感のある装いを中心に、光の使い方や余白の取り方によって“秋の夜長”らしい落ち着いた雰囲気が演出されている。