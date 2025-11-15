【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】久保のDF翻弄ドリブル＆パス→堂安のゴラッソ

日本代表MFの久保建英が、圧巻のキープ力とテクニックからアシストを記録した。MF堂安律のゴールをお膳立てした一連のプレーにファンたちが注目している。

サッカー日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦し2ー0で勝利した。16分に南野拓実のゴールで幕を開けると、60分には試合を決定付ける2点目が生まれた。

左サイドで相手の攻撃を食い止めると、MF中村敬斗、FW上田綺世を経由して右サイドの久保へとボールが渡る。久保は、DFカレブ・イレンチとDFデリック・ケーンに囲まれた状況だったが、お構いなしにドリブルで前進。ボックス手前まで運ぶと、そこから反転しながらボールをキープした。

このタイミングで右の大外から堂安が攻め上がる。すると久保の左足から抜群のタイミングで堂安にボールが渡り、最後は10番が得意のゾーンから左足でニアサイドを射抜いた。

ボールを受けてからのキャリー、うまく反転してからのキープ力、そして優しいラストパス。久保が見せた一連のテクニックにファンたちは「堂安も凄いけど、あそこで取られずアレができる建英のタメとパスが久保かったな」「久保もキレキレなドリブルからナイスパスだった！」「奪われずに堂安に繋いだ久保も見事！」「久保の緩急を生み出したのがタイミング良すぎる」「久保くんがだいぶ釣ってくれた！」と感嘆。

また「久保と堂安は運命共同体ってレベルだから2人で勝手に阿吽の呼吸でウィングとシャドー入れ替わるのがいいところなんよね」「流れすごすぎ綺麗すぎ」「久保堂安はぐるぐるポジション入れ替えながら2人で完結できるからでかい武器だよ」と2人のコンビネーションについてもSNS上では大きな話題となった。

久保は75分に、これが代表デビューとなった北野颯太と交代。チームもそのまま2ー0で勝利し、新ユニフォームでの初戦で白星を飾った。なお、日本は18日にボリビア代表との年内最後の親善試合を迎える。

（ABEMA／サッカー日本代表）