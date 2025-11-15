布団からなかなか出てこない飼い主に「起きろ〜！」と突撃する犬の姿が、注目を集めている。

【映像】可愛く手招き→“突撃”する様子（実際の映像）

「布団から出ないから起こしに来た」というコメントとともにXに動画を投稿したのは、ポメラニアンのレオくん（6歳）の飼い主（@pomereo0822）。動画には、可愛く手招きをするレオくんが映っている。すると、カメラも大きくぶれてしまうほどの勢いで飛び込んでくるレオくん。まさかの突撃に目が覚めたであろう飼い主は、「本当に突進なので怖いですが、可愛かったです」と話している。

「起きろ〜！」飼い主に“突撃”するレオくん

靴下のような伸びるものが大好きで、すぐに奪おうとするというやんちゃなレオくんだが、実はビビりで、いろいろな音に反応してしまうのだという。

朝起きたら飼い主はまだ布団の中で、レオくんは少し怖くなってしまったのだろうか。｢早く！早く〜！｣と全速力で起こしに来たレオくんだった。

投稿を見た人からは、「めっちゃ可愛い」「天使！癒しですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）