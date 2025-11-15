元ばんばんざい流那、夫・はんくんの面白姿公開「仲良し夫婦」「日常って感じ」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が11月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんと娘のショットを公開し、話題となっている。
流那は「はんくん顔長すぎてマスク入ってへんやん」とつづり、はんくんが娘を抱っこした写真を投稿。はんくんはマスクを目の部分につけており、明るい日常の一コマが公開されている。
この投稿に「仲良し夫婦」「はんくん何してるの？」「マスクの位置」「アイマスクになってる」「日常って感じ」などとコメントが寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
