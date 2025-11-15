友達に自慢したくなる可愛さ♡【ガチャ】バッグやポーチに付けたい！「新作アイテム」

バッグやポーチに取り付け可能な、ボールチェーンが付いた【ガチャ】。その中でも「新作アイテム」として注目したいのが、ふわモコ感があるぬいぐるみや、ミニチュアサイズのヘアツール。思わずコンプリートしたくなる可愛らしさがうかがえます。完売前にぜひお目当てのアイテムを狙いませんか？

個性豊かなキャラ達が勢ぞろい！「mojojojo（モジョジョジョ）ぬいぐるみマスコット」

ふわふわモコモコなビジュアルがとってもキュートな【mojojojo（モジョジョジョ）】のぬいぐるみマスコット。個性豊かなキャラ達が、全5種類ラインナップしています。ボールチェーン付きで取り付けられて、目印としても活躍してくれそう。手足が短い愛らしさに、眺めるたびキュンとしてしましそうです。

リアルな作りの「VS sassoon（ヴィダルサスーン） ミニチュアチャーム」

ミニチュアチャームになった、赤が映えるキュートなヘアアイロン。全5種ある中には、カールやストレートのアイロンに加えてドライヤーもラインナップ。各パーツの細かなところまで再現されたビジュアルにコンプリート欲が刺激されます。ロゴ入りの可愛いミニチャームが付いているのもポイント。ジャラ付けして楽しむのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino