十一月場所

大相撲九州場所（十一月場所）は、福岡国際センターで連日熱戦が繰り広げられている。13日に行われた五日目、まだまばらな客席で観戦する著名人の姿がABEMAの中継に映ると、ファンを驚かせている。

デニムシャツに身を包み、一般観客に交じって観戦していたのは、お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇。相撲ファンにはおなじみの存在で、テレビ朝日系『アメトーーク！』の「相撲大好き芸人」企画に出演し、相撲への愛と知識を披露し話題となっていた。

ABEMA視聴者からは「おいおい九州やぞ…」「もういるやないかい」「午前中からいるのはガチ」「本当に相撲好きなんだな」とコメントが寄せられたほか、ネット上からも「相撲を早朝から、ミルクボーイの内海さんが観に来てたわ！」「ミルクボーイ内海さん、早い時間からめちゃくちゃ素でNHK映っててウケる」「今年もいい席取れて良かった」などの声が上がった。

この日、自身のXで午前11時すぎに「きたで、九州場所！ 楽しみます！」とポストしており、午前中から福岡国際センターに足を運んでいたようだ。



（THE ANSWER編集部）