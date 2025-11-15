綾瀬はるか、“紅白オフショット”に反響「とってもお綺麗」「美オーラ」
女優の綾瀬はるかのスタッフ公式インスタグラムが14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』のオフショットを公開。鮮やかな赤のドレスに身を包んだ綾瀬の姿に、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】綾瀬はるか、スタイル抜群の水着＆キャミソール姿
投稿では、綾瀬が微笑みを浮かべながら赤いドレスを着こなす写真を公開し、「第76回 NHK紅白歌合戦 キービジュアルが公開されました！『つなぐ、つながる、大みそか。』お楽しみに！」と告知。綾瀬は今年、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーとともに司会を務める。
この姿にファンからは「とってもお綺麗です」「美オーラ満開」「美しい」「ビジュやばすぎます」「赤がとってもお似合いです」「楽しみにしています」と絶賛の声が相次いでいた。
引用：「綾瀬はるか official staff」インスタグラム（＠ayaseharuka_official_staff）
