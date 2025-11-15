◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）

デイリー杯２歳Ｓには、函館２歳Ｓ・Ｇ３勝ちのエイシンディード、中京２歳Ｓ・Ｇ３覇者のキャンディードの重賞ウィナーを含め８頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。◎印は本紙記者が選定した状態◎馬。

（１）エイシンディード 大久保調教師「迫力は見せないけど、芝で変わる馬。小ぶりで仕上がりは早いですし、マイルでどんな競馬ができるか」

（２）上村調教師（マイケルバローズ）「状態はこの馬なりにいいし、先週よりも良くなった。瞬発力勝負ではつらいので、自分の形に持ち込めれば」

（３）ガリレア 清水英調教師「いいんじゃない。チップは脚をとられて嫌みたい。ポリトラックだと走ってくれる。楽しみだね」

（４）アイガーリー 加藤厩務員「暑さが応えていた新馬戦よりもいい状態。レースセンスはいいので、ここは力試しの一戦ですね」

◎（５）キャンディード 松下調教師「完成度が高くて、真っすぐに走ってくれる。（追い切りは）いい感じでした。時計も予定通りですね。お父さん（トーセンラ−）は京都が得意でしたからね。どんな競馬でもできるし、引っかかる馬ではないです」

（６）アドマイヤクワッズ 友道調教師「前走後も在厩で予定通りにきていますし、テンションも上がっていません。一回使って上積みもある。前向きさも出てきたし、能力的にも通用していいと思います」

（７）カヴァレリッツォ 吉岡調教師「テンションも落ちついていて、収まりもいいですね。いい瞬発力があります。回りの左、右も調教からは問題ないと思います」

（８）高野調教師（グッドピース）「順調に２戦目を迎えられます。走りのバランスが良くなったと鞍上も言っているし、どこまでやれるか」