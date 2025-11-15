１２月２７日に開幕する「第１０５回全国高校ラグビー大会」のテーマソングが、Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ「オレンジ」に決定したことを１５日、ＭＢＳテレビが発表した。

全国高校ラグビー大会を盛り上げ、全ての高校生ラガーにエールを送るために書き下ろした新曲で、全国大会に先駆けて、ＭＢＳでは１６日に放送・配信する「大阪地区決勝」から使用する。その後は、各系列局で随時楽曲が使用され、この冬に放送する「全国高校ラグビー大会ハイライト」や、大会の試合中継にも使用されるとともに、大会期間中の聖地・花園ラグビー場でも流れる。

楽曲を担当したＳａｕｃｙ Ｄｏｇの石原慎也は、同局を通じ「僕自身ラグビーを経験した事がなかったため、ドラマや記事などを通して僕なりに品位、情熱、結束、規律、尊重といったラグビーの精神を解釈し、それを軸に自分の経験と合わせて歌詞を書いていきました。ラグビーへの理解ももちろんなのですが、知れば知るほど自分の人生の解像度が上がったような気がしています。この曲を聴いて今日も頑張ろうと思ってもらえたらとてもうれしいです。高校ラグビー楽しみにしています」とコメントを寄せた。

また同局では、１２月２７日の開幕から来年１月５日の準決勝までの大会開催日、及び決勝が行われる前日の１月６日の深夜に、ハイライト番組「ＫＯＢＥＬＣＯ スポーツスペシャル花園魂！全国高校ラグビー大会ハイライト」を放送する（関西ローカル・１月６日のみ全国ネット）。新ＭＣに元ラグビー日本代表スクラムハーフの田中史朗さんが就任することも発表。ＭＢＳテレビの海渡未来アナウンサーとともに、高校生の熱く激しいプレーを伝える田中さんは「花園の舞台に立つ選手はもちろん、試合に出られないチームメートやマネジャー、そして家族のうれし涙、悔し涙、いろんな涙を熱く熱くお届けできればと思います！」と同局を通じてコメントした。