¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼12ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
º£²ó¡¢Ä¶¹ë²ÚÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼12ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼12ÅÀ°ìµó²ò¶Ø
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î5ÆüÆüËÜ¸ø³«¡ÊÁ´ÊÆ¸ø³«¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å(¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¡¢¡Ö¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤£²¡×)¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É(¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¡¢¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯: ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É
ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¡§¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à<¥º¡¼¥È¥Ô¥¢>¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù
¸½ºß¤â³Æ¼ï±Ç²è¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹âÉ¾²Á¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×ÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¡¢Íè¤¿¤ë12·î5Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢»°Âð·òÂÀ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢Dream Ami¤µ¤ó¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¤µ¤ó¤é¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ³Åê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡¢
Â³¤¤ò¸«¤ë
郄ÅèÀ¯¹¨¤µ¤ó¡¢ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä¤µ¤ó¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤È¹ë²ÚÌÌ¡¹¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ï¢ÆüÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
º£²ó¡¢Ä¶¹ë²ÚÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼12ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤òÂª¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°ºî¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ë¼¡¤°½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÆæ¤Î¸°¤ò°®¤ëÍÛµ¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥Ø¥Ó¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤¬¡¢Á´¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸Ù¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
12Ëç¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤ÎÁ´¿È¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¥´¥³¥í°î¤ì¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢°µº¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Î¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥º¡×¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¡×¡¢ÇÏ¤Î»ÔÄ¹¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡×¡¢¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥¬¥¼¥ë¡×¡¢¥¹¥¤¥®¥å¥¦¤Î¡Ö¥Ü¥´½ðÄ¹¡×¡¢¥È¥¬¥ê¥Í¥º¥ß¤Î¡ÖMr.¥Ó¥Ã¥°¡×¡¢¥Á¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼¡×¡¢¥¯¥ª¥Ã¥«¤Î¡ÖDr.¥Õ¥¡¥º¥Ó¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ó®ÆýÎà¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ã¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ä¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Îà¨ÃîÎà¡¢¥È¥«¥²¤Î¡Ö¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¡×¤Ë¤â´¬¤ÉÕ¤¡¢Á´°÷¤¬°ì·Ò¤®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Î´Ö¡¢à¨ÃîÎà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤³¤½¤¬¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Èà¨ÃîÎà¤ò·Ò¤°½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦Ç¤Ì³¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½¹ð¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Ìµ»ö¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤Ê¤¼¤«°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤ëÅ¸³«¤Ë¡Ä¡ª
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ë°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤ò»î¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
Á°ºî¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤¬¤³¤ÎÅß¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¡£
2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼12ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù appeared first on Dtimes.