大西流星、アクティブな“休日”に密着「新幹線に乗りたい…！」 『なにわ男子の逆転男子』未公開シーンが解禁
7人組グループ・なにわ男子が出演するテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 午後3：30）15日の放送終了後から、TELASAオリジナルコンテンツとして8日に放送された大好評企画「休みになったらどこへ行く？」の第2弾、大西流星編の超貴重未公開シーンが公開される。
【写真】大西流星の休日に密着
「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――6月に放送された大橋和也編では、なにわ男子のリーダー・大橋のプライベートな1日に密着した様子を放送し、大反響。TELASAオリジナルコンテンツとして貴重な未公開シーンも限定配信し、大きな話題を呼んだ。
今回はその第2弾となる大西流星編の未公開シーン＆スタジオトークをTELASAで限定配信。またも、なにわ男子のプライベートに密着した超貴重映像を楽しむことができる。
「前日に休みがわかれば韓国まで飛び立つ」というほど、オフはアクティブな大西。今回は突然決まったオフということで…まずはテレビ朝日近くにある神社と、今ハマっているというミルクフランスが買えるお店へ。六本木ヒルズのけやき坂を歩きながら、メンバーの道枝駿佑とイルミネーションを見に来た思い出話も語られる。
そこから大西は、プライベートでも仕事でも使えるメガネを買いたい、と原宿へ。道中のタクシーでは、「これからの『逆転男子』でやりたいこと」を熱弁。「企画会議に出たい」とまで意気込む大西が提案する『逆転男子』の企画とは。さらに、メンバーのソロ企画をタイトル付きで考案していき、スタジオで見ていたメンバーたちは「これなら実現できそうじゃない？」と太鼓判を押す。
そして「新幹線に乗りたい…！」という衝動に駆られた大西は、夜ごはんに餃子を食べに宇都宮へ。自ら撮影交渉もし、大好きな餃子をほお張る。まさにプライベート感満載の大西は見どころ。お腹いっぱいになったところで大西から、なにわ男子1人ひとりに対しての本音も飛び出す。
また、15日の放送では、なにわ男子のファッションセンスを試す、大橋の持ち込み企画『もしも僕らがパパになったら？ 親子2人でお出かけコーデ対決』を実施する。
