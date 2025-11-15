松任谷由実、引退も考えた挫折…1年半にわたる活動休止当時の思い赤裸々に告白へ
歌手の松任谷由実が16日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演し、引退も考えた挫折について語る。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは53年にわたり第一線で活躍し続けるJ-POP界のスーパースター、“ユーミン”こと松任谷由実。14歳で音楽活動を始めたというユーミンの原点に迫る。
歌謡界が百花繚乱だった1970年代、作曲家を目指していた彼女が歌手の道へ進んだきっかけは、運命的な巡り合わせだったという。意外な“ユーミン”の名づけ親も明かされる。
そして、“荒井由実ブーム”のさなかの22歳で結婚。実は当時、ユーミンは引退も考えたほどの挫折を経験していた。１年半にわたる活動休止当時の思いを率直に語る。活動再開時、すでに広く知られていた“荒井由実”から“松任谷由実”への改名。この決断に込めた、アーティストとしての覚悟と狙いも打ち明ける。
このほか、林修が今一番話を聞きたいカリスマに学ぶ「熱烈オファーシリーズ」。今回は、“洗濯の常識を変えた洗剤”「ジェルボール」を大ヒットに導いたP＆Gジャパンの木葉慎介社長が登場する。最強マーケター・森岡毅氏の薫陶を受け、独自のスタイルを確立したリーダーの経営哲学に迫る。
