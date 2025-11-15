山下美月×生見愛瑠、『CanCam』ペア表紙で密着ショット パーティ気分で多彩なコーデを披露
俳優の山下美月＆生見愛瑠が、21日発売の『CanCam』2026年1月号通常版（小学館）でペア表紙に登場する。
【写真】艶やかな密着ショットを披露した山下美月＆生見愛瑠
『CanCam』1月号は「普段のおしゃれにほんのり…PARTY vibes！」をテーマに届けられる。ぎゅっと密着してキラキラした真っ直ぐな眼差しを向ける山下×生見の姿は、特別な冬へのときめきを感じさせるスイートな表紙に仕上がっている。
さらに中面では、“もし美月とめるるがパーティをしたら？”という妄想が弾む撮り下ろしカットを大放出。仲よくハンバーガーをモグモグしたり、寝そべって映画鑑賞をしたり、撮影を忘れて楽しむ2人の素顔が超キュートに収められている。パーティ気分を盛り上げる多彩なコーデにも注目したい。
1年前の初ペア表紙以来の久しぶりの共演だったという2人だが、山下は「なんだか久しぶりな感じがしなかったです。というのも、かとし（専属モデル・加藤史帆）からいつもめるるの話は聞いていて！」というと、生見も「私もです！ふたりの間には、共通の友人・かとしがいるので（笑）」というエピソードも。本誌では「かとしも誘って3人でパーティするなら？」など、大盛り上がりのインタビューが掲載されている。
また、“冬のリンクコーデ”特集には、話題の若手俳優・冬野心央が初登場。スーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で主人公を演じ注目を集める冬野さんが、モデル・俳優の田鍋梨々花を彼女役に迎え、さまざまなデートシーンに挑戦している。
黒×白のモノトーンリンクで魅せるX’masディナーデート、Gジャンを仲よく羽織ったカフェデート、もこもこダウンで距離がぐっと縮まるドライブデートなど、シチュエーションごとにさすがの演技力を発揮。キュートな笑顔からクールな横顔まで、多彩な表情が収められている。
【写真】艶やかな密着ショットを披露した山下美月＆生見愛瑠
『CanCam』1月号は「普段のおしゃれにほんのり…PARTY vibes！」をテーマに届けられる。ぎゅっと密着してキラキラした真っ直ぐな眼差しを向ける山下×生見の姿は、特別な冬へのときめきを感じさせるスイートな表紙に仕上がっている。
さらに中面では、“もし美月とめるるがパーティをしたら？”という妄想が弾む撮り下ろしカットを大放出。仲よくハンバーガーをモグモグしたり、寝そべって映画鑑賞をしたり、撮影を忘れて楽しむ2人の素顔が超キュートに収められている。パーティ気分を盛り上げる多彩なコーデにも注目したい。
また、“冬のリンクコーデ”特集には、話題の若手俳優・冬野心央が初登場。スーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で主人公を演じ注目を集める冬野さんが、モデル・俳優の田鍋梨々花を彼女役に迎え、さまざまなデートシーンに挑戦している。
黒×白のモノトーンリンクで魅せるX’masディナーデート、Gジャンを仲よく羽織ったカフェデート、もこもこダウンで距離がぐっと縮まるドライブデートなど、シチュエーションごとにさすがの演技力を発揮。キュートな笑顔からクールな横顔まで、多彩な表情が収められている。