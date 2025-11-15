『キミプリ』なな「このままフランスで暮らさないか」母親からの誘いに迷う 第40話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第40話「聴いてください！なな色の旋律」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】転校する？なな＆美人ママの2ショットなど 公開された場面カット
16日放送の第40話は、なな（声：高橋ミナミ）のもとに、海外でピアニストとして活動する母の睦美から航空券とコンサートのチケットが届いた。父とともにフランスにわたり、コンサートを堪能したななは、久しぶりに家族3人いっしょの時間を過ごす。
ななは睦美にピアノの演奏を聞いてもらったあと、髪をブラシでとかしてもらいながら、睦美が海外に渡る前のことを話す。すると、睦美はななにあることを提案する。
翌日、集まっていたうた（声：松岡美里）たちのもとにななからの連絡が入り、母親から「このままフランスで暮らさないか」とさそわれ、迷っていることを明かされる。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
