高市首相の台湾有事をめぐる発言を受け、中国政府は14日夜、中国国民に対して日本への渡航を避けるよう注意喚起を行いました。北京から中継です。

高市首相の発言に反発した中国側は、言葉による非難を強めていましたが、日本のインバウンドに打撃を与える実質的な対抗措置に踏み切り、日本への圧力のレベルを一段上げた形です。

中国外務省は14日夜、中国国民に対し当面、日本への渡航を避けるように厳重に注意喚起し、すでに日本にいる中国国民に対しては、「現地の治安情勢に細心の注意を払い、自己防衛を強化すること」を求めました。

理由について、「日本の指導者が公然と台湾問題に関する露骨な挑発的発言を行ったことで、日本にいる中国国民の身体と安全に重大なリスクをもたらしている」と説明しています。

こうした突然の注意喚起に対して戸惑いの声も聞かれました。

日本に向かう人

「きのう発表されたの？ 全く気づかなかった。事前にチケットを買って、きのうも忙しかったので」

「（心配）しない。唯一したのは中国大使館の番号を携帯電話に入れただけ」

さらに、中国にある日本大使館の関係者によりますと、日本に関連するイベントで中国側から参加を断られるなどの影響も広がっています。