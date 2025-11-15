俳優・桜田ひよりさんの1stスタイルブック『ひよりごと』の発売記念イベントが行われました。

【写真を見る】【桜田ひより】 撮影で韓国グルメを堪能 ひとりごとは「美味しそう美味しそう美味しそう美味しそう....」





撮影地の韓国には初めて訪れたそうで、“たくさん美味しい物を食べながら、ファッションと共に、素敵なページを作らせていただいた。私自身、プライベートなことを出すことがないので、私服やセルフメイクのページもギュッと詰め込まれた一冊になってます”と、見どころをアピール。









お気に入りは、タコとニラの鍋を嬉しそうに見つめているカットだそうで、“グツグツ煮立っていくんですけど、すごく良い香りが広がって、タコもプリップリで美味しくて。お腹いっぱい食べさせていただいた”と、韓国グルメを堪能した様子。



そのカットに、「今、ひとりごとを書くとしたら？」と聞かれた桜田さんは、“もうずっと、「美味しそう美味しそう美味しそう美味しそう、お腹すいたお腹すいたお腹すいたお腹すいた」です”とまくし立て、会場の笑いを誘いました。









体のパーツサイズからプライベートなことまで、桜田さんが丸わかりできる本作。記者から自身が1番好きなパーツを聞かれると、「手」と答え、“爪も含めて、手の形。普通に見えるんですけど、人と比べると小さめ。錯覚ですごい手が大きく見えるのがチャームポイントです”と、独特の理由を語りました。









そして、来年の目標について桜田さんは、“来年はすごく良い年になるんです。これだけは言えます！”と、自信たっぷり。“今年、去年、頑張って撮っているものが花開く年になると思っている。来年はとにかく自分の作品を全力で楽しんで、皆さんにお届けする。が目標です”と、意気込みました。



【担当：芸能情報ステーション】