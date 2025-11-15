1歳の耳鼻科で「聞こえにくいかも」→その後目にした“衝撃の一瞬”に8万いいね「うちの子も…」【ママリ】

【衝撃】1歳が耳をかゆがり耳鼻科へ→摘出された“まさかの大物”に8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。ある日、めんみさんは、わが子がやたら耳を痒がるため耳鼻科にいくことに。すると、診てもらった先生から衝撃のひと言が…。

1歳氏が耳を痒がるので耳鼻科に連れてったら



👨‍⚕️「かなり耳垢が詰まってますね…これは聞こえにくくなってるかもしれないですね…」



といって超細長いピンセットを1歳氏の耳に差し込んで、小豆大の耳垢をズルリと摘み出していて衝撃を受けた…こんなちいこい耳に大人よりデカい耳垢！！！！

子どもの耳の中からつまみ出されたのは、まさかの小豆大の耳垢！大人超えサイズの耳垢が出てくるなんて、誰が想像したでしょうか。これは自分で綿棒で取るのは絶対に無理ですね。徹底的な耳掃除は、耳鼻科にお任せした方が安心かもしれません。



この投稿には「1歳さん、お利口さんに耳アカ取れてえらいです」「うちの子も連れて行こう」といったリプライがついていました。読んでいるこちらまで気分がすっきりする投稿でした。

【神対応】ポケセンでレジ袋を断ったら…スタッフの声掛けに1.6万いいね

ぱぴこ(@pppppppapico)さんが投稿したある写真。お会計レジで袋を断ると、テープを貼ってくれる店員さんもいますよね。そういうときに、店員さんの素敵な気遣いを感じると、ほっこりします。



投稿者・ぱぴこさんは、大好きなポケモングッズを買ったときに、お会計で袋を断りました。そこで、店員さんとのやりとりにほっこりしたそうです。さっそく見てみましょう。

©pppppppapico

袋いりませんって言ったら、「ゲットのあかし付けておきますね！」って言われた！

『ゲットのあかし』！！

小さなやり取りですが、こうした言葉をもらえるとほっこりしますよね。ポケモングッズにピッタリの言葉のチョイスも、素晴らしいです。店員さんの心配りにうれしくなります。



この投稿に「いい響きだ」「ナイス！」などのリプライが寄せられました。店員さんの気配りにほっこりする素敵な投稿でした。

パパに叱られた息子、「粋な反論」に12万いいね！

こにふぁー(@konifar)さんが投稿した親子のほほえましいエピソードです。社会のルールを理解したり、危険から自分で身を守るためにも、叱るということは「しつけ」として必要なことですよね。もちろん、子どもにも言い分があるかもしれないので、一方的に叱るのではなく、親子でしっかり向き合うことが大切なのでしょう。



ある日、こにふぁーさんが子どもを叱っていたところ、息子さんが予想外の粋な反論してきたそうです。

息子氏を叱ってたら「まだ育ててる途中でしょ！！！」などと粋な反論をするようになってきた

息子さんは、どこかでこの言葉を学習したのでしょうか。状況に応じて言葉を上手に使いこなしていますね。一生懸命頭を使って出た反論だと思うと、愛おしくなります。



この投稿には「子どものこういうおもしろ反論結構好き」「順調に育ってますね」などのリプライが寄せられていました。

自分の思いや考えも理解してほしいという気持ちからの、反論だったのかもしれませんね。すべてにおいて、成長の過程なのでしょう。



子どもは時折、ドキッとする発言をすることもあり驚かされますよね。叱られた息子さんのかわいい反論に、思わずクスッと笑いたくなるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）