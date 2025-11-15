MBSテレビは15日、「第105回全国高校ラグビー大会」（12月27日〜、大阪・花園ラグビー場）のハイライト番組「KOBELCO スポーツスペシャル 花園魂！全国高校ラグビー大会ハイライト」の新MCに、元日本代表SHの田中史朗氏（40）が就任すると発表した。

田中氏は同局を通じ、「花園の舞台に立つ選手はもちろん、試合に出られないチームメートやマネジャー、そして家族のうれし涙、悔し涙、いろんな涙を熱く熱くお届けできればと思います！」と意気込んだ。

ハイライト番組は12月27日〜26年1月5日の準決勝までの大会開催日と、決勝前日の6日深夜に放送（関西ローカル、6日のみ全国ネット）。田中氏と同局の海渡未来アナウンサーが、高校生の熱く激しいプレーを伝える。

また、大会テーマソングが、3人組ロックバンドSaucy Dogの「オレンジ」に決定したことも合わせて発表された。

ボーカルの石原慎也は「僕自身、ラグビーを経験したことがなかったため、ドラマや記事などを通して僕なりに品位、情熱、結束、規律、尊重といったラグビーの精神を解釈し、それを軸に自分の経験と合わせて歌詞を書いていきました。ラグビーへの理解ももちろんなのですが、知れば知るほど自分の人生の解像度が上がったような気がしています。この曲を聴いて今日も頑張ろうと思ってもらえたらとてもうれしいです。高校ラグビー楽しみにしています」とコメントした。