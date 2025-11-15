気持ちよさそうに水遊びをするコーギーさんでしたが、その微笑ましい光景は一転…！？思わず『あーっ！』と声が出てしまうほど悲劇的な様子が話題を集め、投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破。「これは怒れないｗ」「満面の笑み♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：水遊びをする犬→『気持ちよさそうだな』と思っていたら…想定外すぎる『悲劇的な光景』】

水遊び大好き！コーギーさん

TikTokアカウント「pu_pu1227」に投稿されたのは、コーギーの「ぷりん」ちゃんのとある夏の日の一コマ。

ぷりんちゃんが入れるほど深さのある大きなプラスチック容器を簡易プールに見立て、なみなみと水を注いで準備万端！ぷりんちゃんは、待ってましたとばかりに豪快に入水したといいます。

体をくねらせながらお顔を水に浸けウットリ…。その後はちゃぷちゃぷと可愛い水遊びをお見せしていたそう。暑い夏の日の水遊びはさぞ最高なのでしょうね。

地面でゴロゴロ…泥だらけ！

ひとしきり堪能したぷりんちゃんは、簡易プールから飛び出して草の上でゴロゴロ！すぐに体は草と泥だらけになってしまったそう。『終わった…』飼い主さんの悲痛な叫びがむなしく響きます。

飼い主さんの視線に気まずさを覚えたのか、もう一度簡易プールに入りに行ったぷりんちゃん。空気を読むなんてとってもお利口さんですが、果たしてどこまでキレイになるのでしょうか…。

まさかの悲劇に爆笑♪

手足とお腹がドロドロであることを分かっているかのように、重点的にじゃぶじゃぶ洗っていたそう。ここで終われば良かったのですが、濡れると草と土の感触が恋しくなるのか、もう一度地面にダイブ…！

「えへへ♡」と満面の笑みを見せられては叱ることもできませんね。思わず『あーっ！』と声が出てしまいそうになる人が続出した、ある夏の日のぷりんちゃんなのでした。

笑顔が憎めないぷりんちゃんと飼い主さんを襲った悲劇には「あらあらｗ」「可愛いから許しちゃいますね」「空気読んで洗いに行くなんてスゴイ！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pu_pu1227」には、自然豊かな中で暮らすぷりんちゃんの伸び伸びとした姿を見ることができますよ。お茶目な姿に笑顔になること間違いなしです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「pu_pu1227」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております