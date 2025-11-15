¸ñ¤Î¡È²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡É¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¤«¡¡¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¶ÛÄ¥¤Î»ÅÊý¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡×Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤¬11·î15Æü¡¢16Æü¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡14Æü¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î3·î¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢2»î¹ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Åç¥É¥é1º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿
¡¡»Ø´ø´±¤¬½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê2Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£14Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡¢ºô±Û¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿»ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ï´ðËÜ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂç¤¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¡£º¸Ãæ´Ö¤Ë¶¯¤¯Âç¤¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤í²þÁ±ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¶ÛÄ¥¤Î»ÅÊý¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê15Æü¤«¤é¤Î¡Ë»î¹ç¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï54»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.271¤òµÏ¿¡£ÆüÆî¤Ç¤Î¹Åç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç»ø¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¡È»ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÔ¼Ô¤¬½¸¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢2³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾®±à³¤ÅÍ¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦·Ð¸³¤ÏÂç¤¤ÊÎÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ä¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
