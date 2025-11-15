江口のりこ、『ズートピア２』LAワールドプレミアに登場 日本版ニブルズ役を電撃発表
ディズニーの大ヒットアニメ『ズートピア』のシリーズ最新作『ズートピア２』（12月5日公開）のワールドプレミアが、現地時間11月13日、米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターで開催された。会場には俳優の江口のりこの姿が――黒を基調とした装いに、ビジュー付きパンツを合わせたスタイルでレッドカーペットを堂々と歩いた。実は、新キャラクター・ニブルズの日本版声優を担当しており、その発表をワールドプレミアの場で行うのは、ディズニー映画史上初めてだ。
【動画】『ズートピア2』インターナショナル版予告
日本版声優には、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之が続投するほか、新キャラクターのゲイリー役に下野紘、パウバート役に山田涼介らが決定している。
新たに発表された江口が演じるニブルズは、ズートピアで陰謀論を語るビーバーの配信者で、ジュディとニックの捜査に協力する。奔放でエネルギッシュな性格ながら、機転が利き、温かさも併せ持つキャラクターだ。江口はUS本社による厳正なオーディションで役を獲得。現地スタッフも「のりこさんは絶妙な間で面白く演じ、ニブルズの感情の起伏の激しい中に見える深さと魅力をつかみ、それを豊かに表現してくれました」と称賛している。
プレミアには、ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード両監督や、プロデューサーのイヴェット・メリノら『ミラベルと魔法の家』チームをはじめ、オリジナル版ゲイリー役の俳優キー・ホイ・クァン、オリジナル版ニブルズ役のコメディアン、フォーチュン・フィームスターらキャスト陣が集結。
江口は「なんだか人がたくさんいて興奮してます！お祭りですね！パンツがキラキラでディズニーらしいなと思います。初めての声優がディズニー作品で驚いていますし、このような場に招待いただいて感謝しています」と大興奮。
ニブルズについては「自信家でズートピアの陰謀論を語る行動力とエネルギーに満ちたビーバーで多少強引な性格ではあるが、優しさがあり、そこがニブルズのチャーミングなところ」と紹介した。「たくさんの人に見ていただけたらうれしいです。映画も楽しみですが、劇場の雰囲気を楽しみたいです」と公開に向けて期待を寄せた。
レッドカーペットで監督と対面した江口は「あなたたちの映画に出演できて、とてもうれしく光栄です」と感激。監督たちも江口の声を聞くのを楽しみにしている様子で、レッドカーペットでの対面を喜んだ。江口がニブルズをとても気に入っていると伝えると、ブッシュ監督は「私たちも気に入っているズートピアのキャラクターの一人です。映画全体を盛り上げてくれる存在が必要だったんです。そして、彼女はニックとジュディと一緒に進んでいくとても重要なキャラクターです。本当に素晴らしいキャラクターなんです」と熱弁。江口に「あなたのニブルズは作品を大きく盛り上げる存在。日本版を見るのが楽しみ」と握手を交わしながらエール。
さらに、1984年に公開された『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』や85年公開の『グーニーズ』に出演し、日本でも人気のあるキー・ホイ・クァンが江口の前で立ち止まり、「私は日本が大好きです。日本に行くのが大好きなんです。食べ物も大好きです。そして、またすぐに行くのが待ちきれません」と笑顔で語った。
オリジナル版ニブルズ役のフィームスターは「日本版の声優に会えるなんて奇跡」と興奮。江口は「あなたの声を何度も聞き込んで臨んだ」と感謝を伝え、日米ニブルズの“カーペット上での共演”も実現した。
動物たちが人間のように暮らす都市“ズートピア”を彷彿とさせる装飾が施された会場には、公開を心待ちにする約2000人のファンが集結。先行上映も実施され、SNSには絶賛の声が相次いだ。日本公開を前に、世界的な期待が一段と高まるプレミアイベントとなった。
