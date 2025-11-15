石井久継が劇的な同点弾！　U−22日本代表、U−20イングランド代表戦はドロー

U−22日本代表は14日、国際親善試合でU−20イングランド代表と対戦した。



2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーで構成されているU−22日本代表（実質的にはU−20日本代表）は、来年1月に行われる『AFC U23アジアカップ』に向けてチームを強化すべく、イングランドへの海外遠征を実施している。



両チームとも2005年生まれ以降の選手同士での対戦となった試合は、前半をスコアレスで折り返すと、76分に中央を崩されてしまい先制点を許したが、後半アディショナルタイムに右サイドから仕掛け、最後はポストに弾かれたこぼれ球を石井久継が押し込んで同点に追いつき、1−1のドローに終わった。



U−22日本代表は今後、17日に代表選手は不在ながらプレミアリーグで9位に位置しているボーンマスのトップチームとも非公開でのトレーニングマッチを実施する。